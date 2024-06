Ceará chega a três partidas sem vencer na Série B e cai na tabela de classificação

Antes do placar igual frente ao Rubro-Negro, o Vovô já vinha de duas derrotas consecutivas fora de casa, diante do Vila Nova-GO, por 3 a 2, e o Brusque-SC, por 1 a 0.

O empate contra o Sport , por 0 a 0, na noite desta quinta-feira, 20, na Arena Castelão, atrapalhou os planos do Ceará de retornar ao G-4 da Série B. Pelo contrário, a equipe chegou aos três jogos sem vencer no campeonato e caiu para a 10ª colocação do torneio.

A última vitória do Alvinegro de Porangabuçu foi no dia 31/05, quando bateu o Coritiba-PR, na Arena Castelão. A agremiação cearense saiu de campo com 1 a 0 no marcador, gol de Barceló.

Essa sequência de resultados negativos freou o embalo do time, que tinha chegado a figurar entre os quatro melhores da competição, mas não conseguiu manter o ritmo. Mesmo a três pontos do pelotão de cima - atualmente possui 16 -, os comandados de Mancini não mais dependem somente de si.

Na próxima rodada, o escrete preto-e-branco terá outro desafio e, mais uma vez, longe dos seus domínios. Terça-feira, 25, às 21 horas, enfrenta a Ponte Preta-SP, em Campinas-SP, no Moisés Lucarelli, pela 12ª rodada do certame.