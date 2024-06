Sport deve ter oito desfalques para enfrentar o Ceará na Série B

Entre os lesionados, devem ser cinco ausências: o zagueiro Rafael Thyere se recupera de uma lesão no calcâneo direito, as laterais ficam com ainda mais problemas com Dalber sentindo dores musculares (há chance de se recuperar) e Felipinho com uma lesão muscular, o volante Fabinho apresentou sintomas de virose, e os atacantes Romarinho e Chrystian Barletta sofrem com uma entorse tornozelo e uma contusão óssea no joelho direito, respectivamente.

Alvinegro também tem desfalques

O plantel de Mancini conta com uma lista de três desfalques: David Ricardo recebeu cartão amarelo contra o Brusque e está suspenso. Facundo Castro, com uma tendinite no adutor da coxa, e Richardson, com fascite plantar bilateral, serão as ausências por lesão.