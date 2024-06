Clássico entre Ceará e Sport pela Série B do Brasileiro terá árbitro Fifa

O VAR ficará com Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, do Rio de Janeiro. O quarto árbitro será o cearense Luiz César de Oliveira Magalhães

O árbitro Rafael Rodrigo Klein, que pertence ao quadro da Fifa, será o comandante do duelo entre Ceará e Sport, nesta quinta-feira, 20, às 21h30min, na Arena Castelão, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

No clássico nordestino, Rafael terá como auxiliares Thiago Augusto Kappes Diel e Maurício Coelho Silva Penna, ambos do Rio Grande do Sul.