Ceará tem dois desfalques na defesa para duelo contra o Sport pela Série B

David Ricardo recebeu cartão amarelo contra o Quadricolor e está suspenso. Jonathan está em processo de negociação com o Cruzeiro

O assunto estatuto no Ceará já vai se tornando, aos poucos, página virada. Isso porque, na quinta-feira, 20, Alvinegro de Porangabuçu enfrenta a equipe do Sport, pela 11ª rodada da Série B do Brasileiro, em clássico nordestino na Arena Castelão.

Vindo de duas derrotas consecutivas, diante de Vila Nova-GO e Brusque, os comandados de Mancini sabem que não terão vida fácil, já que é mais um duelo direto pelo acesso à Série A 2025.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Soma-se a isso uma lista considerável de desfalques. São quatro ao todo, sendo dois homens de defesa. David Ricardo recebeu cartão amarelo contra o Quadricolor e está suspenso. Jonathan está em processo de negociação com o Cruzeiro, e, por isso, não está sendo relacionado.