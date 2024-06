Novo patrocinador do Ceará fornecerá energia aos CTs do clube por 1 ano

“Este patrocínio destaca nosso compromisso com a sustentabilidade e o progresso energético do Nordeste”, disse Rafael Campion, diretor comercial da instituição energética.

O Ceará anunciou nesta quarta-feira, 19, o acerto com a empresa Matrix Energia, de soluços renováveis. O vínculo será de 12 meses, até junho de 2025, com possibilidade de renovação por mais 24 meses, com a marca sendo exibida na barra frontal da camisa alvinegra.

“É um motivo de muito orgulho para todos do Ceará Sporting Club fechar essa parceria com uma empresa como a Matrix Energia […] Não tenho dúvidas de que será um sucesso para as duas partes”, comentou Ricardo Costa, gerente comercial do Alvinegro de Porangabuçu.

A Matrix Energia é o 13º patrocinador do Ceará para 2024. Além da empresa de soluços energéticas, o clube cearense tem: Esportes da Sorte, Zenir, Unimed, Brisanet, Governo do Ceará, Prefeitura de Fortaleza, SP Combustíveis, Sankhya, Naturágua, ThermoHuman, Volt e Coco Bambu entre os patrocinadores.