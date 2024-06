Adversário do Ceará, Sport tem 64,5% de aproveitamento como visitante em 2024

Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Leão da Ilha tem a 6ª melhor campanha como visitante. Em quatro partidas, registra duas vitórias e duas derrotas

Adversário do Ceará nesta quinta-feira, 20, o Sport tem 64,5% de aproveitamento como visitante em 2024. A equipe de Mariano Soso disputou 16 partidas longe de Pernambuco, por quatro competições diferentes (Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B), registrando 10 vitórias, um empate e cinco derrotas.

Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Leão da Ilha tem a 6ª melhor campanha como visitante. Em quatro partidas, registra duas vitórias e duas derrotas. Os revezes, inclusive, aconteceram nos últimos dois jogos longe do Recife, contra Ituano e Goiás.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O último triunfo obtido pelo Sport como visitante aconteceu há mais de um mês, no dia 3 de maio, contra o Coritiba, pela 3ª rodada da 2ª divisão.