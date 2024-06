Ceará pode alcançar 23° título estadual na base desde 2001 caso conquiste o Cearense Sub-17

No século, 12 equipes conquistaram estaduais de base. O Ceará, com 22 conquistas, lidera o ranking, seguido pelo Fortaleza, com 21. Estação e União, com quatro, completam o TOP-3

O Ceará pode conquistar neste domingo, 16, o 23° título estadual nas categorias de base desde 2001. Diante do Fortaleza, no Estádio Presidente Vargas, às 9h30min (de Brasília), o Alvinegro de Porangabuçu disputa o troféu do Campeonato Cearense Sub-17.

As conquistas do Ceará iniciaram em 2012. Naquele ano, o clube conquistou o Campeonato Cearense Sub-20, faturando, assim, o primeiro título de estadual chancelado pela Federação Cearense de Futebol (FCF).

Dos 22 títulos conquistados pelo Alvinegro, cinco foram do Sub-20, sete do Sub-17, três do Sub-15, cinco do Sub-13 e um do Sub-20 Feminino e um do Sub-17 Feminino. Em 2024, o Ceará pode alcançar o tricampeonato no Sub-15 e no Sub-17 e o bicampeonato no Sub-20.