Ceará registra maior média de público da Série B na atual temporada, revela pesquisa

Após a oitava rodada da Série B do Brasileirão, o Ceará registra a maior média de público pagante da competição, conforme aponta uma pesquisa do portal Sr.Goool. No levantamento feito pelo portal especializado em estatísticas, foram levadas em consideração partidas em que as vinte equipes atuaram como mandantes.

Sendo o clube que mais atuou em casa pela Segundona, ao lado do Paysandu, o Alvinegro de Porangabuçu registrou uma média de 19.431 torcedores em cinco partidas. Até o momento, o público total registrado na torcida alvinegra foi de 97.157 torcedores.