De volta ao G4, Ceará tem melhor início de campanha em 10 anos

Após o fim da oitava rodada da Série B na noite dessa terça-feira, 4, o Ceará retornou ao G4 da competição. Com a vitória do Alvinegro diante do Coritiba na última sexta-feira, 31, o time chegou a ocupar a terceira posição da tabela, mas caiu para a quinta colocação após outros confrontos.

O retorno do Vovô à zona de acesso veio após a partida entre Paysandu e América-MG. Com a vitória de 2 a 0 do clube paraense, o Coelho perdeu a posição no G4 e deu lugar ao Alvinegro de Porangabuçu. Dessa forma, o Ceará volta ao G4 da Segundona após 46 rodadas, tendo sido a última vez no na zona de acesso em 2017, quando ascendeu à primeira divisão.