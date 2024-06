Defesa do Ceará não sofreu gols em três dos últimos cinco jogos na Série B

Jonathan Jesus, zagueiro do Ceará, em atuação pela Série B do Campeonato Brasileiro Crédito: Stephan Eilert / Ceará SC

Em um campeonato longo como é a disputa por ponto corridos, o setor defensivo é um fator primordial para conquistar pontos importantes na luta pelo acesso. Não é à toa que o primeiro colocado da Série B, no momento, é o Goiás, dono de uma das melhores defesas do torneio, com apenas quatro gols tomados em oito rodadas. Com um começo de campeonato sendo bastante vazada, a defesa do Ceará passou por mudanças – tanto de formação quanto de peças – e encontrou solidez defensiva que tem contribuído diretamente para a subida do Alvinegro de Porangabuçu na tabela da competição nacional. Nos últimos cinco jogos na Série B, o Vovô não foi vazado em três. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O técnico Vagner Mancini encontrou, em sua nova formação, o 5-2-3, que também pode variar para o 3-4-3 em momentos de ataque, uma forma de trazer segurança necessária para o time sair de campo sem tomar gols. Vale ressaltar que, nas vezes em que foi vazada no recorte dos últimos cinco confrontos, a defesa não tomou mais do que um gol na partida.