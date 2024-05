Richard não se considera ídolo do Ceará e exalta ex-goleiro Adilson: "maior goleiro do clube"

Richard está no Ceará desde 2019 Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

Protagonista do Ceará em 2023 e 2024, o goleiro Richard negou de status de "ídolo" do Alvinegro de Porangabuçu. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 29, o camisa 1 do time cearense relatou que para alcançar a idolatria, precisa seguir conquistando troféus e aumentar o número de jogos com o clube. Na equipe há seis temporadas, Richard disputou 131 partidas e conquistou três títulos: duas Copa do Nordeste (2020 e 2023) e um Campeonato Cearense (2024). O foco do arqueiro, inclusive, estar em seguir vencendo com o clube. "Longe disso. Acho que o ídolo tem que estar conquistando cada vez mais, tem que ter muitos jogos. Tem algumas referências, como Adilson, o Ricardinho, que está conosco, o próprio Luiz Otávio, que é um cara que fez muito pelo clube e ainda está fazendo, Richardson também… quero estar ajudando o clube independente de ser considerado isso ou aquilo. Fico feliz quando o Ceará está vencendo. Esse é o meu objetivo", contou.