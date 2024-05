Cobiçado por Corinthians, Erick Pulga entra na mira de Athletico-PR

Destaque do Ceará na temporada, o atacante Erick Pulga, de 23 anos, tem despertado interesse de clubes do Brasil para a próxima janela de transferência, a qual ocorre entre os dias 10 de julho e 2 de setembro. Após ser sondado por Corinthians, o artilheiro do Vovô atraiu o interesse do Athletico-PR.

A informação é de Vinícius Furlan, do portal Trétis, em parceria com Tiago Marchezini. Segundo as fontes, o Athletico-PR vê em Erick Pulga características que o elenco atual não possui. Veloz e forte no duelo do "um contra um", o ponta do Vovô pode ser uma opção para investida do Furacão na próxima janela.

Na última semana, o Corinthians também demonstrou interesse no atacante, segundo o jornalista André Hernan. Em contato com o Esportes O POVO, a staff do jogador não negou o interesse do Corinthians, mas ponderou que nenhuma proposta oficial foi enviada até o momento.