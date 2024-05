Ceará vence Goiás em Goiânia e conquista 5ª vitória no Brasileirão Sub-20

O Ceará conquistou a 5ª vitória no Campeonato Brasileiro Sub-20 ao vencer o Goiás por 2 a 0 nesta quarta-feira, 29, no Estádio Municipal Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia–GO, pela 9ª rodada, com gols de João Victor e Kadu.

Com o triunfo, o Alvinegro de Porangabuçu chegou aos 16 pontos, alcançado provisoriamente a 3ª colocação. A equipe cearense pode ser ultrapassada por Santos e Cruzeiro ao término da rodada.

O time de Alison Henry volta a campo no dia 8 de junho (sábado), às 15h30min (de Brasília), pela 1ª rodada do Campeonato Cearense Sub-20, contra o Aliança. A partida será disputada no Estádio Franzé Morais, em Itaitinga–CE.