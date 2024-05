Ceará acerta com casa de apostas e terá maior patrocínio da história do clube

No Brasil, a Esportes da Sorte patrocina ABC, Athletico-PR, Bahia, Ceará, Grêmio, Náutico, Palmeiras e Santa Cruz.

O contrato firmado com a Esportes da Sorte será o maior da história do Ceará com aporte de R$ 46 milhões e terá três anos de duração. Anteriormente, o maior vínculo de patrocínio obtido pelo clube tinha sido o da EstrelaBet, com pagamento de R$ 30 milhões em três temporadas.