Ex-Ceará, Nicolas marca hat-trick em goleada do Paysandu e encaminha título da Copa Verde

A equipe do "Cavani da Curuzu" venceu o Vila Nova por 6 a 0 no jogo de ida da grande final

No jogo de ida da grande final da Copa Verde de 2024, o Paysandu goleou o Vila Nova por 6 a 0. Na partida, que ocorreu noite desta quarta-feira, 22, no Estádio da Curuzu, em Belém, o herói foi um velho conhecido da torcida do Ceará: o atacante Nicolas, que anotou seu primeiro hat-trick pelo Papão, balançando a rede três vezes e ainda contribuindo com uma assistência. Esli Garcia, Edílson e Edinho, ex-Fortaleza, também balançaram as redes.

Com a melhor média de gols de toda a sua carreira, o "Cavani da Curuzu" já marcou 17 gols nos 25 jogos que disputou em 2024. Sua temporada mais artilheira foi em 2020, em outra passagem pelo Paysandu, quando anotou 19 tentos em 41 jogos. Pelo Vovô, teve uma passagem sem muito brilho, com apenas três gols em 31 partidas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Paysandu é o maior vencedor do torneio, com três títulos (2016, 2018 e 2022), assim como é o time com mais finais: sete ao todo. O time bicolor bateu na trave em 2023, quando perdeu para o Goiás. Em contrapartida, o Vila Nova terá uma dura missão em seus domínios para buscar a conquista inédita. O time goiano foi vice-campeão em 2021 e 2022 e está em sua terceira final.