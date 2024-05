Ceará x CRB ao vivo pela Copa do Brasil 2024; siga transmissão

Repórter do caderno de Esportes

Equipes se enfrentam hoje, 23, às 21h30min, na Arena Castelão (CE), em partida válida pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2024. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Em jogo que vale classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o Ceará recebe o CRB-AL nesta quinta-feira, 23, às 21h30min, na Arena Castelão. Para além de avançar de fase, o Alvinegro de Porangabuçu vai em busca de valor milionário de R$ 3,5 milhões. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Ceará x CRB ao vivo: ouça via Youtube

Ceará x CRB ao vivo: ouça via Facebook