Autor de gol da vitória do Ceará no Brasileirão Sub-20 comenta sensação: "Indescritível"

A vitória por 2 a 1 do Ceará sobre o Botafogo na última quinta-feria, 16, em partida válida pela sétima rodada do Brasileirão Sub-20, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, alçou o Alvinegro cearense para a quinta posição na tabela geral da competição, acumulando agora quatro triunfos, duas derrotas e um empate.

Autor do gol da vitória do Vovô, o atacante Nicolas Yuri comentou sobre a sensação de contribuir para os três pontos. “Foi uma partida muito importante para nós. Conseguimos impor nosso ritmo de jogo e sair com os três pontos. Marcar um gol e ajudar minha equipe a vencer é uma sensação indescritível”, contou Nicolas.