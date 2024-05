Ceará vence Botafogo no Brasileiro sub-20 e embala quarto triunfo seguido

O próximo compromisso do Ceará será diante do Cruzeiro na próxima quarta-feira, 22, às 15 horas, na Cidade Vozão, em Itaitinga (CE)

Em mais uma boa atuação, o Ceará venceu o Botafogo por 2 a 1 nesta quinta-feira, 16, no Rio de Janeiro, e embalou a quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro Sub-20. Yuri e Nicolas Yuri marcaram os gols que garantiram a vitória do Vovô na partida.

Com o triunfo, o Ceará chegou aos 13 pontos no torneio e assumiu a quinta colocação na tabela. O Alvinegro agora soma cinco jogos de invencibilidade e obteve o segundo triunfo seguido fora de casa.