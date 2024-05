Artilheiro do Amazonas no ano, atacante Sassá não enfrenta o Ceará

O atacante Sassá não viajou para Fortaleza e desfalca o Amazonas contra o Ceará Crédito: Jadison Sampaio/Amazonas FC

O Ceará, por outro lado, também conta com ausências relevantes. Para a partida, o treinador Vagner Mancini não poderá contar com os meio-campistas Jorge Recalde e Lourenço, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Ceará e Amazonas se enfrentam pela primeira vez na história Nesta quarta-feira, 15, o torcedor do Ceará que for à Arena Castelão, verá um confronto inédito na história do Vovô. Isso porque, a partir das 21 horas, o time enfrenta pela primeira vez em sua história o Amazonas. A equipe amazonense disputa sua primeira Série B, conseguindo esse feito após o título da Série C 2023 e, consequentemente, o acesso. + Confira mais notícias do Ceará Sporting Club