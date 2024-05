Mugni exalta primeira vitória do Ceará na Série B e admite: "Estávamos devendo"

Autor do terceiro do gol do Ceará na vitória por 3 a 0 diante do Novorizontino nesta sexta-feira, 10, o meio-campista Lucas Mugni exaltou o triunfo alvinegro em entrevista pós-jogo. Na ocasião, o argentino admitiu que o time estava "devendo" e revelou cobrança interna para uma melhora.

"A gente precisava desse triunfo. Nos cobramos muito de que essa era a hora de começar o campeonato porque a gente não tinha começado. Fizemos um bom primeiro jogo, mas depois não conseguimos ter um jogo consistente. Estávamos devendo", comentou.