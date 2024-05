Ceará não vence como visitante na Série B há quase um ano; relembre jogos

A última vitória fora dos seus domínios ocorreu há mais de onze meses, no dia 6 de junho de 2023, diante do Atlético-GO

Vivendo um início ruim na Série B 2024, o Ceará vai encarar o Novorizontino nesta sexta-feira, 10, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior paulista. No duelo, válido pela quinta rodada do certame nacional, o Vovô tentará encerrar um longo jejum que já dura quase um ano.

Isso porque o time alvinegro acumula 14 partidas sem vencer como visitante pela Segundona. A última vitória fora dos seus domínios ocorreu há mais de onze meses, no dia 6 de junho de 2023, diante do Atlético-GO. Na ocasião, o Alvinegro venceu por 3 a 0 com gols de Vitor Gabriel, Erick e Guilherme Castilho.