Com dados detalhados, Ceará lança site próprio para portal da transparência

O Ceará lançou nesta segunda-feira, 6, um site próprio para o portal de transparência do clube, visando otimizar a pesquisa e a clareza para aqueles que desejam acompanhar as receitas do time. Anteriormente, o portal ficava no site oficial do Ceará. O novo site do Portal de Transparência irá disponibilizar não somente dados de receitas e despesas, mas também documentos oficiais como Estatuto e Políticas do Clube, aprovação de orçamentos atas de eleições da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, apresentação de propostas orçamentárias, testes de recuperabilidade dentre outros. Com detalhamento das receitas do clube, aquele que tiver interesse em saber mais sobre os gastos encontrará no site as despesas totais com tributos, programa de sócio-torcedor, jogos e competições, folhas salariais e serviços terceirizados.

O centro de custo também detalha o que foi gasto com futebol profissional masculino, futsal, feminino, outas modalidades e administrativo geral. Receitas oriundas de bilheteria, direitos de transmissão, negociações de atletas, patrocinadores, marketing, programa Sócio Vozão, patrimoniais, sociais, direitos de participação também estão descritas no novo Portal da Transparência. Francisco Sampaio, diretor financeiro do Ceará, afirma que o principal objetivo é “munir a quem se interessar com o máximo possível de informações referentes às receitas e despesas que movimentam o financeiro do Ceará Sporting Club”. “Somos um clube transparente. Nosso torcedor, sobretudo, tem o direito de entender como lidamos com os recursos que temos no Ceará. Agora, temos um site mais completo e bem mais explicativo”, acrescentou o diretor.