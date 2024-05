Ceará tem retrospecto negativo em confrontos recentes contra o CRB

Após derrota no jogo de ida na terceira fase da Copa do Brasil para o CRB, o Ceará volta à atenção para a Série B, onde enfrentará, novamente, o time alagoano, nesta segunda-feira, 6, no estádio Presidente Vargas.



Se quiser conquistar a primeira vitória na competição nacional nesta noite, o Alvinegro de Porangabuçu terá de derrubar a invencibilidade defendida pelo Galo da Pajuçara nos últimos confrontos diretos. O time cearense não vence o CRB desde 22 de julho de 2020, à época pela Copa do Nordeste.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De lá para cá, os times se enfrentaram em cinco oportunidades, tendo o time alagoano saído vitorioso em três destas e empatando as outras duas. Aumentado o recorte, o cenário não melhora: em 10 partidas, duas vitórias do Vovô, três do CRB e cinco empates.