Ceará recebe CRB no PV buscando recuperação na Série B

O Ceará entra em campo nesta segunda-feira, 6, contra o CRB-AL, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza–CE, pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O duelo diante do Galo da Pajuçara marca o segundo encontro seguido das equipes. Na quinta-feira, 2, o Alvinegro de Porangabuçu perdeu por 1 a 0 no Estádio Rei Pelé, em Maceió–AL, pelo duelo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, com uma atuação apática.

“No momento estamos mal e temos que reconhecer, mas sabemos que temos que buscar (uma recuperação). Temos um jogo importante dentro de casa contra a própria equipe do CRB e temos que voltar a vencer e vencer bem”, disse Lourenço, após a derrota para o time alagoano.