CBF define árbitro paraense para apitar Ceará x CRB pela Série B

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CA-CBF) já determinou a escala de árbitros e assistentes para o próximo jogo do Ceará pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira, 6, o Alvinegro encara o CRB no estádio Presidente Vargas, pela terceira rodada da competição nacional.

Fernando Antônio já atuou em três jogos durante esta temporada, todos pela Copa Verde e Campeonato Paraense. Em suas arbitragens, ele mostrou o cartão amarelo 23 vezes e aplicou duas expulsões. O confronto contra o CRB será sua primeira vez apitando uma partida do Vozão.

Além disso, o jogo terá a utilização do árbitro de vídeo (VAR). Daniel Victor Costa Silva/RJ será o responsável pela operação do VAR, com Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo/MG e José Henrique de Carvalho/RJ atuando como Assistente do VAR e Observador do VAR, respectivamente. Cleiber Elias Leite, goiano, será o assessor da equipe de arbitragem.