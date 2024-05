Ceará encara maratona em maio com sete jogos em 25 dias pela Série B e Copa do Brasil

O Alvinegro começou o mês em baixa, com uma derrota ante o CRB, por 1 a 0, em Alagoas, pelo jogo de ida na Copa do Brasil

Com sete jogos marcados para os próximos 25 dias, o Ceará não terá descanso até o fim do mês de maio. Vivendo momento conturbado com desfalques importantes como o de sua principal referência ofensiva, Erick Pulga, que se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, e enfrentando um jogo eliminatório no período, o Vovô passará pela maratona precisando se reencontrar e barrar sequência negativa.

O Alvinegro começou o mês em baixa, com uma derrota ante o CRB, por 1 a 0, em Alagoas, pelo jogo de ida na Copa do Brasil. No recorte dos próximos sete jogos, começa a sequência contra a mesma equipe, em jogo válido pela terceira rodada da Série B.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois, além de mais cinco jogos pelo torneio nacional, voltará a enfrentar o Galo da Praia no segundo jogo eliminatório. Para a partida decisiva, começará em desvantagem no placar, mas contará com a presença de sua torcida no Castelão.