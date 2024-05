Ceará 2 x 2 CRB: veja melhores momentos da partida pela Série B

O Ceará empatou com o CRB por 2 a 2 nesta segunda-feira, 6, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza–CE, pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Barceló abriu o marcador, Hereda e Rômulo viraram para o Galo da Pajuçara, mas Kaique igualou o placar para o Alvinegro de Porangabuçu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ceará 2 x 2 CRB: veja melhores momentos da partida