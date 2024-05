Ceará divulga balanço de 2023 com receita de R$ 130 milhões e déficit de R$ 781 mil

Prestação de contas com aprovação do Conselho Deliberativo ocorreu na noite da última terça, 30, em Porangabuçu

O Conselho Deliberativo do Ceará aprovou na noite desta terça-feira, 30, o balanço financeiro de 2023. O clube teve uma queda de 21% na receita, que passou de R$ 165,7 milhões em 2022 para 130,9 milhões em 2023.

O arrecadado em 2023 foi composto por direitos de transmissões e premiações 28% menor que o ano anterior. Por esse motivo, a maior porcentagem foi do direito de participação, sendo cerca de 46%. Outros valores foram divididos da seguinte maneira: bilheteria (7%), patrocínios e marketing (13%), sócio-torcedor (10%), Negociação de atletas (9%), Escolinhas e aluguéis (1%) e demais receitas (1%).

O clube seguiu, entretanto, em déficit, orçado em R$ 781 mil. No ano de 2022, o negativo estava na casa dos R$ 6,1 milhões. A principal justificativa pontuada no balanço foi a dificuldade do fluxo do caixa, que, conforme documento divulgado pelo clube "acarretou na busca por empréstimos para cobrir a necessidade de caixa durante o período".