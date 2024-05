Ceará negocia com nova casa de apostas para patrocinador master

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Alvinegro de Porangabuçu possuía vínculo com a empresa de beting EstrelaBet até 2026, mas o contrato foi rescindido de forma antecipada, conforme revelado de maneira exclusiva pelo Esportes O POVO

O Ceará está com negociações avançadas para ter um novo patrocinador master. Trata-se da casa de apostas e cassino Blaze. A informação é do repórter setorista da rádio O POVO CBN, Horácio Neto.



A atual patrocinadora master do Santos irá injetar no Alvinegro de Porangabuçu um valor por volta de 20% maior que o aplicado pela marca anterior, EstrelaBet, que inseria R$ 10 milhões por ano no clube. O tempo de contrato é mantido em sigilo, mas o acordo deverá ser firmado até o final de semana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A mudança na principal estampa da camisa do Vovô ocorre após vínculo interrompido de maneira antecipada com a empresa de beting anterior, a Estrela Bet. Em abril de 2023, o Ceará anunciou a casa de apostas como principal patrocinadora do clube pelo valor de R$ 30 milhões, que seriam diluídos em três anos, até 2026.