Ceará finaliza quase 40 vezes em dois jogos na Série B, mas peca na pontaria

Aylon em atuação pelo Ceará na Série B 2024 contra o Mirassol Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

Após duas partidas e apenas um ponto conquistado na Série B 2024, o Ceará tem visto a sua pontaria ser um problema neste começo de campeonato. Juntando os dois confrontos – contra Goiás e Mirassol – o Alvinegro finalizou 37 vezes, mas só 10 no gol. A falta de assertividade no último terço do campo tem sido um dos principais problemas do time comandado por Vagner Mancini nessas duas partidas. Em casa, contra o Goiás, com uma boa partida e boas chances criadas, o Vovô finalizou 21 vezes, sendo seis dessas conclusões na direção do gol, mas converteu somente um gol. O jogo terminou empatado em 1 a 1. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Já na partida diante do Mirassol, fora de casa, o Alvinegro de Porangabuçu teve maior dificuldades de criação, principalmente pela ausência de Saulo Mineiro e Erick Pulga, responsáveis por conferir velocidade ao setor ofensivo.

Neste duelo, o time alencarino finalizou 16 vezes, quatro no gol, e converteu duas dessas chances em gol. Apesar da maior assertividade, o Alvinegro saiu com o placar desfavorável, perdendo por 3 a 2. Comandante não aprovou atuação Em entrevista coletiva após partida contra Mirassol, nesta segunda-feira, 29, o técnico Vagner Mancini não gostou da atuação da equipe e classificou como “distintos” os dois tempos da partida. “Eu tenho certeza que o Ceará não pode fazer dois tempos distintos dentro de qualquer jogo, seja da Copa do Brasil ou da Série B, não podemos ter uma oscilação tão grande”, afirmou o treinador.