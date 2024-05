Ceará visita Mirassol buscando manter bom histórico diante do adversário

Indo enfrentar o adversário paulista com dois desfalques no ataque, o Alvinegro se apega ao retrospecto favorável contra o Mirassol. Os times se enfrentaram em apenas duas oportunidades, ambas pela Série B da última temporada, marcando uma vitória alvinegra e um empate no histórico do confronto.

Buscando a primeira vitória na Série B, o Ceará enfrenta o Mirassol nesta segunda-feira, 29, almejando se manter invicto diante do clube do interior paulista. O confronto acontece no estádio Maião a partir das 19h30min. Ambas as equipes vão a campo almejando o primeiro triunfo na competição, já que nenhum dos dois clubes venceram na estreia da Segundona. Na primeira rodada, o Leão foi derrotado por 3 a 1 diante do Brusque.

O primeiro encontro entre as equipes ocorreu em setembro do ano passado e foi válido pela 17ª rodada da Série B. Visitando o Mirassol, o Ceará abriu o placar com um gol de pênalti de Erick Pulga no fim do primeiro tempo, mas logo levou empate nos acréscimos quando a defesa abriu espaço para um gol de Chico Kim, ex-jogador alvinegro que deve ser titular na partida desta noite.

No segundo e último confronto dos times, desta vez no Castelão, o placar foi favorável ao time de Porangabuçu. Com gols de Erick Pulga e Guilherme Bissoli, o Ceará venceu o time paulista no segundo turno e diminuiu a chance de acesso do Mirassol, que ainda sonhava com a vaga na Série A.

Após a partida contra os comandados de Mozart Santos, o Vovô enfrentará o CRB pela primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo acontece na quinta-feira, 2, no estádio Rei Pelé, às 20h30min.