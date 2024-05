Lesionados, Pulga e Saulo Mineiro devem desfalcar Ceará contra o Mirassol

Pulga, artilheiro e principal jogador do time, se machucou durante um dos treinos desta semana, enquanto Saulo Mineiro se lesionou na estreia do Vovô na Série B

O treinador Vagner Mancini deve ter dois desfalques importantes no setor ofensivo do Ceará para a partida contra o Mirassol: Erick Pulga, principal jogador do time na temporada, e Saulo Mineiro, que vinha se firmando como titular. Ambos jogadores estão lesionados.

Erick Pulga, artilheiro da equipe no ano com nove gols, se lesionou durante um dos treinos do Vovô ao longo desta semana. O atacante, entretanto, já havia reclamado de um desconforto na partida de estreia do Alvinegro na Série B contra o Goiás. Naquela ocasião, o camisa 16 permaneceu no jogo até o fim.