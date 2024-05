Com chegada de De Lucca, Ceará terá disputa acirrada no meio-campo

Com a chegada de De Lucca no último dia da janela de transferências nacional, o Ceará ganhou mais um reforço para o meio-campo. Sem espaço no Vasco de Ramón Díaz, o volante chegou ao Vovô para disputar posição com os nomes já estabelecidos no setor e tentar maior minutagem ao longo da temporada. O jogador tem empréstimo válido até dezembro deste ano.

No Gigante da Colina, De Lucca foi utilizado em apenas quatro jogos em 2024 e anotou três assistências. Em seu último jogo com a camisa cruzmaltina — a goleada por 4 a 0 sobre a Portuguesa-RJ, no dia 3 de março, pelo Campeonato Carioca —, entrou apenas nos minutos finais. Chegando com esperanças de recuperar o bom rendimento, o novo camisa 8 alvinegro já havia sido sondado pelo departamento de futebol do Ceará anteriormente.

O volante se destaca pelo estilo de jogo intenso. Com bastante movimentação, De Lucca sabe se apresentar e ajudar na saída de bola. No auge de sua carreira, atuando pelo Bahia, em 2021, foi o nono meio-campista com mais acerto de passes no Brasileirão. No time de Vagner Mancini, o camisa 8 deverá ser utilizado para dar descanso a Richardson, Lourenço e Lucas Mugni, que têm sido as peças mais utilizadas pelo técnico alvinegro.