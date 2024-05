Ceará renova contrato por empréstimo do lateral Paulo Victor até o fim de 2024

O jogador estava emprestado pelo Internacional até julho, mas o Vovô se antecipou e entrou em acordo com o Colorado para prorrogar a permanência do lateral

O Ceará anunciou nesta sexta-feira, 26, a extensão do empréstimo, junto ao Internacional, do lateral-esquerdo Paulo Victor. O contrato do jogador com o Alvinegro de Porangabuçu iria até julho, mas foi prolongado para o final da atual temporada.

Paulo Victor chegou ao Vovô no último ano, quando assumiu a titularidade da equipe durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o jogador de 23 anos participou de 15 partidas e não anotou nenhum gol ou assistência.