Maycon Cleiton relembra interesse antigo de jogar no Ceará e diz: "Não pensei duas vezes"

O goleiro foi apresentado oficialmente pelo Vovô na última quinta-feira, 25, e comentou sobre a felicidade do acerto

Apresentado oficialmente na última quinta-feira, 25, o goleiro Maycon Cleiton revelou os bastidores da negociação “relâmpago” com o Ceará e enfatizou que não pensou duas vezes para aceitar a proposta alvinegra.

Em sua fala, o novo arqueiro do Vovô relembrou que o clube já o havia sondado em outras ocasiões e que, desde os primeiros contatos, criou um grande interesse em atuar pelo clube. O acerto com o Ceará aconteceu de forma rápida, no último dia da janela de transferência nacional.