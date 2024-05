Próximo adversário do Ceará, Mirassol é derrotado em estreia na Série B

Próximo adversário do Ceará na Série B 2024, o Mirassol foi derrotado pelo Brusque em partida que encerrou a primeira rodada da competição nacional, nesta terça-feira, 23, no estádio Dr. Hercílio Luiz, em Santa Catarina. A derrota colocou o time paulista no Z-4.

Jogando fora de casa, o Mirassol levou o primeiro gol logo cedo, aos oito minutos da partida. Contudo, o time não se abalou e foi buscar a igualdade no placar ainda no primeiro tempo, com um pênalti nos acréscimos.

A pressão e a maior posse de bola do time paulista na segunda etapa, no entanto, não foram mais eficientes do que o Brusque. Em três chutes no gol, o quadricolor balançou a rede duas vezes no segundo tempo e decretou o placar de 3 a 1, assumindo a liderança da Série B.