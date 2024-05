Série B: após empate em estreia, Ceará se reapresenta com foco voltado para o Mirassol

Após estrear com empate, o elenco do Ceará se reapresentou na sede do clube nesta segunda, 22, e iniciou o período de treinamentos visando o próximo compromisso na Série B do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro terá um período considerável de preparação antes de voltar a campo. Isso porque o duelo do Vovô contra o Mirassol, no Estádio José Maria Campos, em Mirassol/SP, pela segunda rodada do certame, acontece somente na próxima segunda-feira, 29.