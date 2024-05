Richard supera Adílson em ranking de pênaltis defendidos pelo Ceará no século XXI

Goleiro Richard no jogo Ceará x Fortaleza, no Castelão, pela final do Campeonato Cearense 2024 Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Em ambas finais, o goleiro pegou duas cobranças e foi peça fundamental para a conquista do título. Outro momento importante aconteceu na estreia do Vovô na Série B 2024, quando Richard defendeu pênalti batido por Thiago Galhardo, evitando assim que o Goiás abrisse 2 a 0 no placar — posteriormente, o Alvinegro empatou a partida. + Confira mais notícias do Ceará Sporting Club Assim, Richard superou o ex-goleiro e ídolo do Ceará, Adilson, que encerrou a carreira com seis pênaltis defendidos pelo Vovô — todos no tempo regulamentar do jogo e três foram em duelos contra o rival Fortaleza. Não à toa, Adilson ganhou o apelido de “Paredão” pela torcida alvinegra.