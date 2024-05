CBF divulga áudio do VAR em revisão de pênalti no jogo Ceará x Goiás pela Série B

O lance aconteceu aos 23 minutos do 1° tempo, após o atacante Thiago Galhardo arrematar e a bola tocar no braço do zagueiro David Ricardo

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CA-CBF) disponibilizou neste domingo, 21, a análise do VAR que resultou na marcação do pênalti favorável ao Goiás contra o Ceará, no sábado, 20, pela 1ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O lance aconteceu aos 23 minutos do 1° tempo, após o atacante Thiago Galhardo arrematar e a bola tocar no braço do zagueiro David Ricardo.

O árbitro Lucas Canetto Bellote, de São Paulo, em primeiro momento, havia identificado que a bola tocara no ombro e, posteriormente, no braço do defensor, mas José Claudio Rocha Filho (VAR-FIFA), responsável pela arbitragem de vídeo do confronto, orientou que David Ricardo estava em posição de bloqueio no momento do arremate.

“Quero ver se a gente consegue identificar se bateu no ombro ou no braço. Me dá outra câmera, Zé, para mim bate no ombro e depois no braço”, disse o árbitro. “O braço está aberto, Bellote. Está ampliando o espaço corporal anti-natural”, respondeu o VAR.