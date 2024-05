Com o empate diante do Goiás, o Ceará chega a 10 anos sem vencer em estreia da Série B

Em seu jogo de estreia pela Série B diante do Goiás, o Ceará empatou em 1 a 1 no placar . O resultado garantiu ao Vovô a manutenção de um tabu curioso: dez anos sem vencer um jogo de estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. A última vez em que o Alvinegro de Porangabuçu triunfou na primeira rodada da segunda divisão foi em 2014, quando venceu o Oeste por 1 a 0.

Nas últimas três vezes em que o Ceará estreou com empate na Segundona, conseguiu o acesso em apenas uma ocasião. Na estreia com empate em 2016, o time ficou em um 2 a 2 no placar contra o Paysandu e finalizou o campeonato em 10º lugar. Já em 2013, empatou com o São Caetano em 0 a 0 e terminou a disputa na 7ª posição.

Somente em 2009 o Ceará iniciou a Série B com um empate de 2 a 2 diante do Juventude e conseguiu o acesso se classificando como terceiro colocado.

Agora, após o empate diante do Goiás, o Vovô se prepara para encarar o Mirassol fora de casa no dia 29. A partida acontece às 19h30min no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, São Paulo. O próximo adversário do Alvinegro estreia no Campeonato somente na terça-feira, 23, jogando diante do Brusque.