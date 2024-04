Mancini encara eliminação para o Sport como preparação para a Série B: "Nos amadurece"

“O Ceará fez dois tempos distintos, eu gostei mais da segunda etapa. E a gente também vem de jogos decisivos que exige demais no aspecto emocional. Jogamos uma final de Campeonato no sábado e dias depois jogamos com a mesma equipe”, declarou Mancini.

Em análise do jogo, o técnico exaltou a boa atuação da equipe e reconheceu algumas falhas como resultado da exaustão mental dos jogadores após disputarem as finais do Campeonato Cearense.

Visitando o Sport na Arena de Pernambuco, o Ceará foi derrotado por 2 a 1 sendo eliminado da Copa do Nordeste. Com o resultado, o time alvinegro disputará Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro ao longo da temporada. Em coletiva pós-jogo, o técnico Vagner Mancini falou sobre o desempenho na partida e expectativas para o restante do ano.

A eliminação na Copa do Nordeste é o segundo revés do Vovô no ano, tendo sido o primeiro diante do Bahia pela fase de grupos do Nordestão. O Ceará, portanto, tem mostrado um desempenho regular com o elenco reformulado. Em análise sobre o início da temporada alvinegra, o técnico afirmou ver um início positivo.

“A avaliação do ano ao meu ver é uma avaliação positiva. Um time que fez 18 jogos só com duas derrotas, duas derrotas pontuais na Copa do Nordeste, alcançou um título invicto no campeonato estadual. Agora a gente sabe que é necessário mais, eu acho importante que esse seja o espírito do Ceará”, afirmou o treinador.

Agora o Alvinegro de Porangabuçu volta as atenções para a disputa da segunda divisão. O time deverá estrear na próxima sexta-feira, 19, diante do Goiás. O treinador do Vovô disse encarar o jogo contra o Sport como uma prévia do que será a Série B.