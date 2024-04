Matheus Bahia detona arbitragem "muito fraca" após eliminação do Nordestão: "Palhaçada do c..."

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogador falou sobre o jogo na saída de campo. Ceará foi superado pelo Sport por 2 a 1 e está fora da Copa do Nordeste

Titular na derrota do Ceará diante do Sport por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, 10, que culminou na eliminação da equipe da Copa do Nordeste, Matheus Bahia falou sobre o resultado após a partida. O atleta minimizou a confusão que ocorreu ao apito final e discursou contra a arbitragem.



"É clássico, é briga, é guerra, todo mundo quer ganhar. É normal. Se não tiver briga não é clássico. Em relação a arbitragem, muito fraca, muito abaixo. Não usa critério. Uma palhaçada do c$%#$%# o que fizeram aqui, mas vamos continuar trabalhando", acentuou ele.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em relação ao revés, o camisa 79 lamentou o "gol besta" tomados nos minutos finais, mas demonstrou foco em virar a página e focar na Série B do Brasileirão.