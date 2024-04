Atual campeão, Ceará volta a cair nas quartas do Nordestão após dois anos

Campeão da edição de 2023, o Ceará voltou a ser eliminado nas quartas de final da Copa do Nordeste após dois anos. Na temporada de 2022, o Alvinegro também deixou a competição nesta mesma etapa do torneio regional, na época após ser derrotado pelo CRB nos pênaltis.

Este cenário aconteceu novamente na noite desta quarta-feira, 10. Diante do Sport, adversário que o Vovô derrotou na final da “Lampions” do último ano, o Ceará amargou o revés sofrido com gol nos acréscimos do segundo tempo e deu adeus ao torneio de forma precoce.