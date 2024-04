Ceará anuncia novos preços-base de ingressos como mandante; veja valores

Os novos preços passam a valer na estreia do Vovô na Série B, que será diante do Goiás na próxima sexta-feira, 19, na Arena Castelão

O Ceará anunciou na última terça-feira, 9, a nova tabela de preços-base de ingressos para os jogos em que atuar como mandante. No comunicado, o Alvinegro de Porangabuçu revelou que os valores atualizados passam a valer já na estreia do clube na Série B, contra o Goiás, na próxima sexta-feira, 19.

No anúncio, o Ceará enfatizou que, apesar do preço-base dos ingressos, os valores podem mudar de acordo com as partidas. As informações referentes à venda das entradas são postadas nos meios de comunicação oficial do clube antes de cada um dos jogos.

Novo preço-base de ingressos do Ceará para o restante de 2024: