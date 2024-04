Final do Cearense: Torcida do Ceará provoca Fortaleza com Goku alvinegro e cheque do CRB

Equipes se enfrentam na Arena Castelão pela segunda final do Estadual de 2024. Mandante do duelo, torcida do Ceará fez mosaicos provocativos ao rival, Fortaleza

A segunda final do Campeonato Cearense de 2024 se iniciou com provocação nas arquibancadas.

Mandante do jogo, a torcida do Ceará exibiu mosaicos com a temática do desenho animado Dragon Ball Z em provocação aos anos que o rival, Fortaleza, disputou a Série C do Brasileirão e fez alusão a luta do Tricolor contra o rebaixamento na Série C de 2011, pedindo para que o Leão "pague o cheque ao CRB".

Ceará e Fortaleza se enfrentam no momento na Arena Castelão pelo segundo jogo da final do torneio estadual. A partida tem transmissão da rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri.