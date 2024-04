FCF irá ao STJD para tentar impedir Sport x Ceará em PE e sugere jogo em João Pessoa ou Natal

A Federação Cearense de Futebol também enviará um ofício à CBF solicitando que o duelo pelas quartas de final da Copa do Nordeste não aconteça no estado de Pernambuco

Na época em que o ônibus que levava a delegação do Fortaleza sofreu o atentado com pedras e bombas arremessados por membros de uma torcida organizada do Sport, momentos após o jogo dos dois clubes na Arena de Pernambuco, também pelo Nordestão, a FCF fez um pedido ao STJD solicitando que nenhum outro time cearense jogasse no estado de Pernambuco em 2024.

A Federação Cearense de Futebol tentará a mudança do local da partida por dois meios: administrativo e jurídico. Na segunda-feira, 1º de abril, a entidade cearense enviará um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitando que o jogo entre Sport e Ceará aconteça fora do estado de Pernambuco. Em paralelo, a FCF fará o mesmo pedido no STJD.

Temendo a segurança da delegação do Ceará , a Federação Cearense de Futebol (FCF) não medirá esforços para mudar o local da partida entre o Alvinegro e o Sport, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, confronto este que acontecerá em jogo único sob mando de campo rubro-negro. A FCF, inclusive, já definiu quais ações irá tomar para tentar evitar que o duelo ocorra em Pernambuco.

Leia mais Por falta de segurança em PE, FCF quer mudar local do jogo entre Sport e Ceará no Nordestão

Sobre o assunto Por falta de segurança em PE, FCF quer mudar local do jogo entre Sport e Ceará no Nordestão

O julgamento do processo acontecerá no dia 9 de abril, um dia antes do confronto entre Sport e Ceará pelas quartas de final da “Lampions”. Assim, a FCF se antecipará e pedirá, de forma cautelar, que o relator Felipe Bevilacqua suspenda o jogo na Arena Pernambuco e marque para um local fora do estado de Pernambuco. Outra possibilidade, na hipótese de negativa do relator, é recorrer ao presidente do STJD para que ele conceda uma cautelar preventiva só em relação a esse duelo em questão.

João Pessoa, na Paraíba, e Natal, no Rio Grande do Norte, são cidades bem vistas e devem ser indicadas pela entidade cearense para receber o embate se a decisão for favorável.