Ceará inicia venda de ingressos para segunda final do Cearense 2024 nesta segunda, 1°

No próximo sábado, 6, Vovô e Leão se enfrentam às 16h40min, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da decisão do torneio estadual

O Ceará irá iniciou na manhã desta segunda-feira, 1°, a venda de ingressos para a segunda final do Campeonato Cearense de 2024. No próximo sábado, 6, Vovô e Leão se enfrentam às 16h40min, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da decisão do torneio estadual.

Como mandante do embate, o Alvinegro de Porangabuçu terá a maior carga de ingressos. Eles podem ser adquiridos a partir de R$ 30 a meia e R$ 60 a inteira. Confira valores de cada setor:

Inferior Norte: R$ 60 (inteira)/ R$ 30 (meia)



Superior Norte: R$ 70 (inteira)/ R$ 35 (meia)



Especial: R$ 100 (inteira)/ R$ 50 (meia)

Inferior Central: R$ 120 (inteira)/ R$ 60 (meia)

Premium: R$ 300 (inteira)/ R$ 150 (meia)

A compra pode ser feita por meio do site vozaotickets.com ou nas Lojas Vozão: sede e dos seguintes shoppings: Parangaba, Riomar Kennedy, Riomar Papicu, Iguatemi, Grande Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú, North Shopping Eusébio e Shopping Aldeota (este de segunda a sábado das 09h às 20h).