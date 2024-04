"Tive a chance de matar o jogo", admite Saulo Mineiro após Clássico-Rei

Atacante alvinegro teve boa oportunidade no segundo tempo, mas parou em defesa de João Ricardo no primeiro duelo da final do Campeonato Cearense

Acionado no segundo tempo do Clássico-Rei deste sábado, 30, o atacante Saulo Mineiro, do Ceará, teve a oportunidade de marcar o gol da vitória diante do Fortaleza, na Arena Castelão, na primeira final do Campeonato Cearense, mas esbarou no goleiro João Ricardo, e o duelo ficou no 0 a 0. Após a partida, o camisa 73 reconheceu que poderia ter decidido o duelo.

Saulo foi a campo no lugar de Facundo Barceló e, aos 25 minutos da etapa complementar, aproveitou lançamento para ganhar na velocidade de Kuscevic, invadiu livre a área e bateu cruzado sem força, parando na defesa do goleiro do Leão.