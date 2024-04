Richardson, do Ceará, aponta Fortaleza com "pequena vantagem" para 1ª final do Cearense

Apesar de Ceará viver melhor momento, atleta do Vovô entende que trabalho longevo pode ser diferencial do rival no jogo do próximo sábado, 30, às 16h40min, pela primeira final do Campeonato Cearense

Ceará e Fortaleza entram em campo no próximo sábado, 30, às 16h40min, no terceiro Clássico-Rei de 2024. O embate deste final de semana tem um peso diferente dos anteriores, já que as equipes irão dar o primeiro passo mais definitivo na busca pelo título do Campeonato Cearense.

Na avaliação do volante do Vovô, Richardson, apesar do momento conturbado, o rival tricolor é quem chega com uma "pequena vantagem" ao duelo. Em coletiva cedida nesta quinta-feira, 28, o atleta alvinegro explicou que o jogo é decidido em detalhes, mas que o trabalho longevo pode ser um diferencial positivo ao adversário.

"O momento é bem específico, a gente consegue analisar simples dos dois lados, mas quando se fala de Clássico é difícil colocar um favorito. É um jogo decidido no detalhe. Na minha visão como atleta, se existe uma pequena vantagem, é do nosso rival, apesar do momento não dizer isso, mas eu acredito pelo trabalho longevo que existe, um elenco que joga junto há praticamente três anos. A gente tem um elenco novo", ressaltou ele.