"Um vai acrescentar ao outro", diz Rafael Ramos sobre disputa com Raí na lateral do Ceará

"Será uma boa disputa, ambos vêm de grandes clubes. Estamos aqui com o mesmo objetivo, que é ajudar a equipe. Quem tem a ganhar é o Ceará, nós queremos jogar todos os jogos. Vamos evoluir com isso, cada um vai acrescentar ao outro", afirmou.

Apresentado oficialmente pelo Ceará nesta terça-feira, 27, o lateral-direito Rafael Ramos comentou sobre a disputa pela titularidade que terá com Raí Ramos durante toda a temporada no clube alvinegro. Para ele, ambos irão evoluir com a concorrência.

Com contrato de empréstimo com o Vovô até o fim de 2024, o jogador chegou na capital cearense há mais de dez dias e já acompanhou o Clássico-Rei, disputado no dia 17 deste mês. Questionado sobre a torcida alvinegra, ele destacou a festa no jogo diante do maior rival, Fortaleza.

"Acompanhei a torcida no Clássico-Rei. Já joguei contra e vi o quão difícil foi. Senti a força que eles têm e o quanto ajudam a equipe."

Aos 29 anos, ele atuou nas últimas duas temporadas com a camisa do Corinthians e somou 31 partidas oficiais. O lateral ainda acumula passagens por Orlando City e Chicago Fire, dos Estados Unidos, Twente, da Holanda, e Santa Clara, de Portugal.